Frosinone-Pisa: formazioni e dove vederla (Di lunedì 19 aprile 2021) Sabato 1 Maggio 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 17:00 si disputerà la partita Frosinone-Pisa di Serie B. Il Frosinone si trova al quindicesimo posto con 40 punti e arriva una sconfitta con il Lecce, un pareggio con la Reggiana, e una nuova sconfitta con la Salernitana. Infine ha pareggiato con il Cittadella e una sconfitta con il Pordenone. Il Pisa si trova al 12 posto con 43 punti e arriva da una vittoria con la Spal, tre sconfitte con Pescara, Lecce, Chievo e una vittoria col Cosenza. Pordenone-Frosinone- 2-0: pesante ko per i ciociari Frosinone-Pisa: probabili formazioni Frosinone (4-3-3): Bardi, Zampano, Brighenti, Ariaudo, D'Elia, Boloca, Maiello, Kastanos, Tribuzzi, Novakovich, Rhoden. Allenatore: ...

