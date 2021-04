Entro luglio in arrivo 54 milioni di vaccini, poi probabile stop ad AstraZeneca (Di lunedì 19 aprile 2021) Aperture e vaccini. È questo il piano del governo guidato da Mario Draghi a partire dal prossimo 26 aprile. I dettagli del decreto verranno messi a punto nei prossimi giorni con il Comitato tecnico scientifico. A partire dalla scuola, in subbuglio per l’impreparazione sulla riapertura al cento per cento. Si lavora insomma a quel «rischio ragionato», di cui il premier ha parlato in conferenza stampa. Che è giocato probabilmente – come scrive La Stampa – anche su quelle 54 milioni di dosi di vaccino che arriveranno in Italia nei prossimi tre mesi, secondo quanto ha annunciato il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton. «Più di tre volte di quanto ricevuto nel primo trimestre», con 6,5 milioni e mezzo in più di dosi non previste che saranno consegnate tra aprile e giugno. Non solo Pfizer, ma di tutto il portfolio. «C’è ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 aprile 2021) Aperture e. È questo il piano del governo guidato da Mario Draghi a partire dal prossimo 26 aprile. I dettagli del decreto verranno messi a punto nei prossimi giorni con il Comitato tecnico scientifico. A partire dalla scuola, in subbuglio per l’impreparazione sulla riapertura al cento per cento. Si lavora insomma a quel «rischio ragionato», di cui il premier ha parlato in conferenza stampa. Che è giocato probabilmente – come scrive La Stampa – anche su quelle 54di dosi di vaccino che arriveranno in Italia nei prossimi tre mesi, secondo quanto ha annunciato il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton. «Più di tre volte di quanto ricevuto nel primo trimestre», con 6,5e mezzo in più di dosi non previste che saranno consegnate tra aprile e giugno. Non solo Pfizer, ma di tutto il portfolio. «C’è ...

