Daydreamer, anticipazioni 19-23 aprile: terribile incidente per Can e Sanem (Di lunedì 19 aprile 2021) Tornano le anticipazioni settimanali di Daydreamer e relative a ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 19 al 23 aprile. Un terribile incidente stradale cambierà la vita dei due protagonisti, Can e Sanem. Il fotografo, dopo essere rimasto in coma, si risveglierà ma non ricorderà nulla degli ultimi due anni di vita. Daydreamer, trame 19-23 aprile: Can e Sanem decidono di partire Can e Sanem, dopo essere tornati insieme, vorranno godersi la loro relazione senza le intromissioni delle rispettive famiglie. Can proporrà a Sanem di intraprendere un viaggio con la barca a vela sino alle isole Galapagos e che li terrà lontani da Instanbul per un paio d’anni. Lei entusiasta accetterà. Quando daranno la notizia ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Tornano lesettimanali die relative a ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 19 al 23. Unstradale cambierà la vita dei due protagonisti, Can e. Il fotografo, dopo essere rimasto in coma, si risveglierà ma non ricorderà nulla degli ultimi due anni di vita., trame 19-23: Can edecidono di partire Can e, dopo essere tornati insieme, vorranno godersi la loro relazione senza le intromissioni delle rispettive famiglie. Can proporrà adi intraprendere un viaggio con la barca a vela sino alle isole Galapagos e che li terrà lontani da Instanbul per un paio d’anni. Lei entusiasta accetterà. Quando daranno la notizia ...

Advertising

tuttopuntotv : Daydreamer, anticipazioni 19-23 aprile: terribile incidente per Can e Sanem #daydreamer #anticipazioni - zazoomblog : Anticipazioni Daydreamer dal 19 al 23 aprile: Can e Sanem decidono di partire per il giro del mondo -… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021: Can dimentica Sanem - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 19 aprile 2021: Can e Sanem fuggono alle Galapagos - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 19-23 aprile: Can perde la memoria -