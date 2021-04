Covid: in Italia 2.140 pazienti trattati con anticorpi, virologi 'sicuri e efficaci' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - Sono 2.140 i pazienti positivi al Covid trattati in Italia con la terapia a base di anticorpi monoclonali, secondo l'ultimo monitoraggio del registro Aifa sugli anticorpi monoclonali. "... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. - Sono 2.140 ipositivi alincon la terapia a base dimonoclonali, secondo l'ultimo monitoraggio del registro Aifa suglimonoclonali. "...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia 8.864 nuovi positivi e 316 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - zaiapresidente : ? Da qualche settimana in Veneto abbiamo cominciato ad utilizzare con sistematicità gli ANTICORPI MONOCLONALI per l… - nabu65 : RT @Corriere: Dosi in arrivo in mattinata - paolocosta : A quanto pare il covid ha fatto bene al libro a stampa, in Italia. Ma, soprattutto, ha fatto bene al canale distrib… -