Brugherio | strangolò la moglie malata Condannato a 20 anni

(Monza Brianza) - La Corte di Assise di Monza ha condannato a 20 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato Giuliano Luigi Bonicalzi , pensionato 80enne di, per la morte della moglie Rosalba Teresa Rocca , 86enne. L'uomo lo scorso agosto ha stretto le mani intorno al collo della donna gravemente malata dopo averla ripetutamente schiaffeggiata , ...(Monza), 1 marzo 2021 - Il pm della Procura di Monza Michele Trianni ha chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per Giuliano Luigi Bonicalzi, l'80enne che lo scorso agosto ha strangolato ...