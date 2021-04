Bologna | salvezza praticamente raggiunta Saputo in città | e adesso?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Grande vittoria delcontro lo Spezia,ipotecata.è in: saranno giorni, settimane decisive per il futuro Ilha strapazzato lo Spezia vincendo per 4-1 al Dall’Ara. Una netta vittoria, mai in discussione, con Skorupskiinoperoso. Alla formazione di mister Sinisa Mihajlovic (in tribuna per squalifica) è riuscitotutto. La squadra rossoblù ha dominato e ha approfittato dei difetti dello Spezia, approfittando della difesa altissima. Il secondo gol realizzato da Barrow è una grande giocata, provata in allenamento: bravissimo Soriano a giocare sulla linea del centrocampo, attirando il movimento del difensore centrale, in questo caso Erlic, lasciando così lo spazio per Svanberg che si ...