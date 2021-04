Beppe Grillo in difesa del figlio: «Altro che stupratore, non ha fatto niente. Arrestate me» (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ un lungo sfogo quello pubblicato da Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook dopo che nei giorni scorsi alcuni giornali hanno pubblicato gli stralci dell’indagine che vede il figlio del fondatore del M5S coinvolto in un’inchiesta per stupro. Il 21enne è indagato, in concorso con suoi tre amici per violenza sessuale ai danni di una studentessa milanese loro coetanea. «Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi…io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati», dichiara Grillo. «Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo». Secondo le ricostruzioni pubblicate negli ultimi giorni, Ciro ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ un lungo sfogo quello pubblicato dasulla sua pagina Facebook dopo che nei giorni scorsi alcuni giornali hanno pubblicato gli stralci dell’indagine che vede ildel fondatore del M5S coinvolto in un’inchiesta per stupro. Il 21enne è indagato, in concorso con suoi tre amici per violenza sessuale ai danni di una studentessa milanese loro coetanea. «Mioè su tutti i giornali comeseriale insieme ad altri 3 ragazzi…io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati», dichiara. «Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo». Secondo le ricostruzioni pubblicate negli ultimi giorni, Ciro ...

