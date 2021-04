Beautiful Anticipazioni 20 Aprile 2021: Katie rassicura Sally "Non sei sola, conta su di Me!" (Di lunedì 19 aprile 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 20 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Sally si sfogherà con Katie. La Logan, preoccupata, prometterà alla ragazza di starle accanto in questo insidioso percorso... Leggi su comingsoon (Di lunedì 19 aprile 2021) Vediamo insieme lee le Trame didel 20. Nella Puntata in onda su Canale 5,si sfogherà con. La Logan, preoccupata, prometterà alla ragazza di starle accanto in questo insidioso percorso...

Advertising

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: Ridge sposa Shauna, ma Eric smaschera Quinn - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 19 aprile: Sally in crisi, ma non si arrende - infoitcultura : Beautiful anticipazioni settimanali dal 19 al 24 aprile: Sally è in ospedale - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: CARTER si avvicina a… QUINN? -