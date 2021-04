Basket, la Miwa Energia vince in trasferta: i cinghiali sanniti restano attaccati a Forio (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ finito con una netta vittoria della Miwa Energia il match valido per la seconda giornata di ritorno di Serie C Gold. I ragazzi guidati da Bruno Annecchiarico portano a casa i due punti con il punteggio di 74 a 85 a scapito della New Basket Caserta. Nel palazzetto dello sport di Giugliano i ritmi sono subito elevatissimi con le due squadre in casa che non si risparmiano e terminano il primo quarto sul 19-23 con Orefice e Morra, per i sanniti, sugli scudi. Il secondo quarto, invece, è a favore dei casertani che vincono il match nel match delle bombe da tre punti. Carrichiello la mette due volte in un minuto e per Caserta ci pensano anche Sbaragli e Tedeschi. Per cinghiali della Miwa ancora Orefice a rispondere sia con una tripla che con diverse giocate di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ finito con una netta vittoria dellail match valido per la seconda giornata di ritorno di Serie C Gold. I ragazzi guidati da Bruno Annecchiarico portano a casa i due punti con il punteggio di 74 a 85 a scapito della NewCaserta. Nel palazzetto dello sport di Giugliano i ritmi sono subito elevatissimi con le due squadre in casa che non si risparmiano e terminano il primo quarto sul 19-23 con Orefice e Morra, per i, sugli scudi. Il secondo quarto, invece, è a favore dei casertani che vincono il match nel match delle bombe da tre punti. Carrichiello la mette due volte in un minuto e per Caserta ci pensano anche Sbaragli e Tedeschi. Perdellaancora Orefice a rispondere sia con una tripla che con diverse giocate di ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Miwa Miwa Benevento corsara contro la New Basket Caserta Il tabellino New Basket Caserta - Miwa Energia Cestistica Benevento 74 - 85 (19 - 23/24 - 19/13 - 23/18 - 20) Miwa Energia Cestistica Benevento Orefice 19, Ordine 18, Errico 16, Loncarevic 8, Smorra ...

Miwa Benevento, domenica c'è la sfida con Caserta Appuntamento dunque a Domenica 18 Aprile per il match tra New Basket Caserta e Miwa Energia Cestistica Benevento che sia giocherà a Giugliano al Palazzetto dello Sport di Via Campopannone.

Basket, la Miwa Energia vince in trasferta: i cinghiali sanniti restano attaccati a Forio anteprima24.it La Miwa Energia Cestistica Benevento resta in scia al Forio Miwa Energia sempre più sola al secondo posto con Forio in vetta che oggi ha dato 36 punti a Reggio Calabria vincendo con un roboante 92-56. Appuntamento a Mercoledì 21 Aprile per il turno infrasettim ...

Basket. Il Forio riparte da Pozzuoli Si riparte da Pozzuoli. «Ritorniamo nella nostra “vecchia” casa», scherza coach Iovino alla vigilia della partita ai microfoni di “ReggioaCanestro”, i ...

