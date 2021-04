Assemblea di Lega Serie A: oggi l’incontro tra i club senza Milan, Juve ed Inter (Di lunedì 19 aprile 2021) 17 squadre di Serie A si riuniranno oggi dopo la decisione di Juve, Inter e Milan di fondare la SuperLega. La situazione oggi pomeriggio, alle 17:30, 17 club di Serie A si incontreranno per una riunione Interna straordinaria dopo l’annuncio arrivato nella notte della nascita della SuperLega. E lo faranno senza tre club italiani. Juve, Inter e Milan, gli unici tre club italiani che hanno aderito alla nuova competizione, infatti, proprio per questo motivo non parteciperanno all’incontro che si svolgerà oggi pomeriggio alle 17:30. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) 17 squadre diA si riunirannodopo la decisione didi fondare la Super. La situazionepomeriggio, alle 17:30, 17diA si incontreranno per una riunionena straordinaria dopo l’annuncio arrivato nella notte della nascita della Super. E lo farannotreitaliani., gli unici treitaliani che hanno aderito alla nuova competizione, infatti, proprio per questo motivo non parteciperanno alche si svolgeràpomeriggio alle 17:30. L'articolo proviene da Calcio News 24.

