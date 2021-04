Uniti, dalla parte di Navalny! L’Europa si faccia sentire. Scrive Zanni (Lega) (Di domenica 18 aprile 2021) Le notizie che ci giungono in queste ore dalla Russia sulle condizioni di salute di Alexei Navalny sono molto preoccupanti. La vicenda dell’oppositore politico ormai si trascina da mesi e già a gennaio, nel corso di un intervento in seduta plenaria a Bruxelles, avevo avuto modo di denunciarne la gravità, allertando le istituzioni nazionali ed europee sulla necessità di richiedere a Mosca maggiore chiarezza sulla circostanza dell’avvelenamento. Adesso la situazione rischia di degenerare definitivamente e di volgere verso un epilogo tragico. Da giorni Navalny, in cella dallo scorso febbraio, è in sciopero della fame e un’equipe di medici ha avvertito che le sue condizioni di salute sono talmente compromesse da poterlo portare alla morte. Il rispetto dei diritti umani, politici e civili deve essere alla base delle relazioni tra gli Stati membri, l’Ue e i Paesi terzi e ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021) Le notizie che ci giungono in queste oreRussia sulle condizioni di salute di Alexei Navalny sono molto preoccupanti. La vicenda dell’oppositore politico ormai si trascina da mesi e già a gennaio, nel corso di un intervento in seduta plenaria a Bruxelles, avevo avuto modo di denunciarne la gravità, allertando le istituzioni nazionali ed europee sulla necessità di richiedere a Mosca maggiore chiarezza sulla circostanza dell’avvelenamento. Adesso la situazione rischia di degenerare definitivamente e di volgere verso un epilogo tragico. Da giorni Navalny, in cella dallo scorso febbraio, è in sciopero della fame e un’equipe di medici ha avvertito che le sue condizioni di salute sono talmente compromesse da poterlo portare alla morte. Il rispetto dei diritti umani, politici e civili deve essere alla base delle relazioni tra gli Stati membri, l’Ue e i Paesi terzi e ...

