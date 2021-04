Salvini rinviato a giudizio per Open Arms | il leader leghista azzoppato nella corsa a Palazzo Chigi? Intanto lui va alla guerra con i Pm

(Di domenica 18 aprile 2021) Ieri Matteoè statoper rifiuto di atti d’ufficio e sequestro di persona nel caso. Il processo comincerà il 15 settembre a Palermo. La vicenda dellacomincia il primo agosto 2019: a bordo 121 persone (32 minori), salvate al largo della Libia, le viene vietato lo sbarco in Italia. Solo il 20 agosto, dopo un pronunciamento del Tar del Lazio, il pm di Agrigento ordina lo sbarco, che attracca a Lampedusa con 83 persone a bordo. Come ha presoil rinvio aperIl 15 novembre 2019 la Procura di Agrigento indagaper sequestro di persona. L’8 gennaio 2021 il Senato (149 sì e 141 no) concede l’autorizzazione a ...

VittorioSgarbi : Salvini rinviato a giudizio a Palermo. La magistratura, ancora una volta, determina il corso della politica. Un cop… - fattoquotidiano : Open Arms, Matteo Salvini rinviato a giudizio per rifiuto d’atti d’ufficio e sequestro di persona: rischia una pena… - LegaSalvini : ?? Vittorio Sgarbi: 'Salvini rinviato a giudizio a Palermo. La magistratura, ancora una volta, determina il corso de… - RosarioLopa : RT @GiorgiaMeloni: Totale solidarietà mia e di FDI a Salvini, rinviato a giudizio nel caso Open Arms. Scioccante che venga mandato a proces… - Vincenz90668603 : RT @LegaSalvini: OPEN ARMS, SALVINI RINVIATO A GIUDIZIO COME “SEQUESTRATORE DI PERSONA”. #iostoconSalvini ???? -

PALERMO - Il leader della Lega, Matteo(foto), è statoa giudizio per la vicenda Open Arms, che risale ai tempi in cui il 'Capitano' era ministro dell'interno. Questo il commento di, affidato alla sua pagina ...AgenPress - Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli haa giudizio il leader della Lega Matteo. Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, ...Matteo Salvini rinviato a giudizio. Vediamo i dettagli della situazione del segretario della Lega. Periodico Daily ...“Aprire, aprire presto e aprire tutto. Ovviamente in sicurezza. Ha ragione Matteo Salvini a mettere al centro dell’azione del governo le esigenze di tutte quelle categorie d'italiani che hanno, dal pu ...