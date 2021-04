Quartararo | ' Mi sento lo stesso del Qatar' Bagnaia | ' Difficile fare meglio'

(Di domenica 18 aprile 2021) Il Gran Premio del Portogallo ha un protagonista in solitaria: è Fabio, classe 1999 della Yamaha capace di rifilare quasi 5" a Francesco "Pecco"e Joan Mir, campione del mondo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Quartararo sento

Il Gran Premio del Portogallo ha un protagonista in solitaria: è Fabio, classe 1999 della Yamaha capace di rifilare quasi 5" a Francesco "Pecco" Bagnaia e Joan Mir, campione del mondo in carica. Distacco importante, ottenuto anche grazie alle cadute di un paio ...MotoGp, La griglia di partenza 1 Fabio1'38.862 2 Alex RINS 1'38.951 3 Johann ZARCO 1'38. Miller : "Mia mio agio. Ho fatto molti giri con le gomme usate". Aleix Espargaro : "Quest'...Il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, vince la seconda gara della stagione ... ho trovato una confidenza fantastica con la moto. Mi sento lo stesso del Qatar e ora sappiamo su cosa lavorare per ...Quartararo, Bagnaia e Mir sono stati fautori di una battaglia agguerrita sul tracciato di Portimao. Ecco il loro commento a fine gara ...