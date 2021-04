Psg | Mbappé da non credere | 86 gol in Ligue 1 con i parigini a 22 anni | è il terzo di sempre

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) A 22Kyliancontinua a battere record su record. Con la doppietta al Saint Etienne il fenomeno francese si è portato a quota 86 gol in-1 con il PSG, diventando ilgiocatore didel club parigino con più reti nel massimo campionato francese. A soli 22il bomber ex Monaco ha superato Mustapha Dahleb e mette nel mirino Ibrahimovic (113 gol) ed Edinson Cavani, ancora distante a quota 138. 86 – Kyliana inscrit 86 buts avec Paris en1, devenant ainsi le seul 3e meilleur buteur du club dans l’élite (Mustapha Dahleb à 85). L’attaquant français n’est plus devancé que par Zlatan Ibrahimovic (113) et Edinson Cavani (138). Podium. #PSGASSE pic.twitter.com/M15fvAuvfO — OptaJean (@OptaJean) April 18, 2021 ...