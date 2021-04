METEO | TEMPERATURE ancora fredde per il periodo Ecco fino a quando durerà

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 18 aprile 2021) Un vortice di bassa pressione stringe l’Italia in una morsa e determina non solo instabilità, ma ancheben inferiori alla norma climatologica. L’area depressionaria, pur non essendo più alimentata da correnti di provenienza artica, è infatti colma d’aria molto fredda in quota.basse per aprile, ma la primavera potrebbe presto esplodereIl clima somiglia più ad un tardo inverno piuttosto che alla piena primavera. C’è freddo un po’ ovunque, in questa fase soprattutto in occasione delle precipitazioni, con la neve che si spinge a quote insolitamente basse per il. Il clima è molto frizzante anche nelle ore notturne e del primo mattino, con i valori termici che scendononon troppo distanti dallo zero su aree di pianura e vallive interne del Centro-Nord, in presenza di ampie schiarite ...