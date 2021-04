Le parole di Speranza: “Prudenza e fiducia. Non usare il covid come clava politica” (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, ha espresso così in poche parole il momento che stiamo vivendo: “Io credo che in questa fase dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e Prudenza, che devono guidarci nelle prossime settimane. Siamo in una fase diversa, con una campagna di vaccinazione che va avanti, abbiamo superato i 15 milioni di somministrazioni negli ultimi tre giorni abbiamo fatto un milione di somministrazioni, c’è accelerazione in corso e in più nelle ultime settimane abbiamo adottato misure molto dure, il 70% dei italiani ha vissuto in zona rossa”. Misure che ci permettono “di costruire una road map, ma serve ancora tanta Prudenza: guardare avanti ma con i piedi ben piantati per terra facendo un passo alla volta perché ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto, ospite di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, ha espresso così in pocheil momento che stiamo vivendo: “Io credo che in questa fase dobbiamo tenere insieme due, che devono guidarci nelle prossime settimane. Siamo in una fase diversa, con una campagna di vaccinazione che va avanti, abbiamo superato i 15 milioni di somministrazioni negli ultimi tre giorni abbiamo fatto un milione di somministrazioni, c’è accelerazione in corso e in più nelle ultime settimane abbiamo adottato misure molto dure, il 70% dei italiani ha vissuto in zona rossa”. Misure che ci permettono “di costruire una road map, ma serve ancora tanta: guardare avanti ma con i piedi ben piantati per terra facendo un passo alla volta perché ...

borghi_claudio : Speranza arrivato (ma non si voterà nulla, solo parole al vento) - LinoGuanciale : Un consiglio di lettura! The Hill We Climb / La collina che scaliamo. La poesia di Amanda Gorman, parole di speranz… - LegaSalvini : ++ 'DRAGHI LO DIFENDE A PAROLE MA HA GIÀ ARCHIVIATO SPERANZA' ++ Il quotidiano 'Domani' rivela: 'Il premier ha dele… - marioerdrago : @Ecatetriformis @fabrizio19651 È un anno che lo scandalo è scoppiato e fin'ora ho sentito solo parole in difesa di… - flynn44103089 : @Agenzia_Ansa No no, dobbiamo tenere insieme due parole: speranza dimettiti -