“La sfortuna lo perseguita”. Un vero e proprio incubo per l’ex cavaliere di Uomini e Donne. Chi è e cosa è successo (Di domenica 18 aprile 2021) Qualche anno fa abbiamo conosciuto Alessandro Basciano nei panni di corteggiatore di Uomini e Donne, e non essendo stato la scelta qualche mese dopo ha rivestito il ruolo di tentatore a Temptation Island; nelle ultime ore è tornato alla ribalta per la situazione che lo ha visto protagonista. Il furto Sui social Alessandro ha fatto sapere ciò che gli è accaduto mentre era in compagnia dell’amico Umberto D’Aponte, ovvero di aver trovato la macchina distrutta e di essere stato derubato degli effetti che si trovavano all’interno. Umberto ha postato le immagini dell’auto con la scritta: Per noi la serata si è conclusa alla grande. Vi faccio vedere cosa ci è successo. Ecco qua: ci hanno sfondato la macchina. Avevamo tutto il mondo dentro: chiavi di casa, chiavi delle auto, soldi, documenti. Tra ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 18 aprile 2021) Qualche anno fa abbiamo conosciuto Alessandro Basciano nei panni di corteggiatore di, e non essendo stato la scelta qualche mese dopo ha rivestito il ruolo di tentatore a Temptation Island; nelle ultime ore è tornato alla ribalta per la situazione che lo ha visto protagonista. Il furto Sui social Alessandro ha fatto sapere ciò che gli è accaduto mentre era in compagnia dell’amico Umberto D’Aponte, ovdi aver trovato la macchina distrutta e di essere stato derubato degli effetti che si trovavano all’interno. Umberto ha postato le immagini dell’auto con la scritta: Per noi la serata si è conclusa alla grande. Vi faccio vedereci è. Ecco qua: ci hanno sfondato la macchina. Avevamo tutto il mondo dentro: chiavi di casa, chiavi delle auto, soldi, documenti. Tra ...

