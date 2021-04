Immobile e Correa ci sono | Lazio-Benevento 5-3

(Di domenica 18 aprile 2021)ci, eccome. Sì, perchè finalmente i due attaccanti biancocelestiriusciti ad essere nuovamente incisivi.valevole per la 31esima giornata di Serie A, è terminata 5-3. Allo stadio Olimpico, i giallorossi di Inzaghi hanno dato molto filo da torcere ai biancocelesti che alla fine però hanno incassato la vittoria. Le parole dei tecnici alla vigilia dici, com’è andata con il? Sicuramente la partita contro ilnon è stata una passeggiata di salute per lache ha faticato molto. Nonostante ciò ha ritrovato i suoi due attaccanti: ...

Advertising

khoirulwarisin_ : RT @SiaranBolaLive: FT #SerieA Lazio 5-3 Benevento (Fabio Depaoli 10'OG, Ciro Immobile 20', 96', Joaquin Correa 36'Pen, Lorenzo Montipo 48… - Fprime86 : RT @SkySport: LAZIO-BENEVENTO 5-3 Risultato finale ? ? aut. #Depaoli (10') ? #Immobile (20') ? rig. #Correa (36') ? #Sau (45') ? aut. #Mont… - La5tadelfutbol : #SerieA Fecha 31 Atalanta 1 (Malinovskyi 87') 0 Juventus Bologna 4 (Orsolini 12' Pen Barrow 18' Svanberg 54' y 6… - gnr_ssl : RT @cristianosala: L’umanità di Immobile negli occhi di Correa #LazioBenevento - e_marzano : RT @liidsss: Correa guadagna il rigore e prega Ciro di lasciarglielo. Immobile, che prima di oggi non segnava da due mesi, glielo cede perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile Correa

ROMA - Lazio show all'Olimpico nel 5 - 3 sul Benevento . Il primo tempo termina 3 - 1 con l'autogol di Depaoli e le reti di, con Sau che accorcia nel finale. Nella ripresa l'autorete di Montipò regala il poker ai biancocelesti, con i sanniti che riaprono la gara e arrivano al 4 - 3 con il rigore di ...... sigla la seconda e lascia anche il calcio di rigore del 3 - 0 a. Il Tucu steso in area in uscita da Montipò nel momento del fischio dell'arbitro, da terra, guardae con le mani in ...Al termine di una partita ricchissima di emozioni la Lazio trova tre punti importantissimi in ottica Champions. Biancocelesti più forti della fatica contro ...Intervenuto a Sky Sport a fine partita, Ciro Immobile ha risposto sulla sua prestazione contro il Benevento: “Ho fatto tanti gol e sono orgoglioso, oggi sono felice più per la vittoria che per i miei ...