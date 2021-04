Giornalisti: Brunetta, ‘addio all’amico Luigi Covatta, appassionato socialista’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ci ha lasciati Luigi Covatta, direttore di ‘Mondoperaio’, mio amico, appassionato socialista, un riformista nelle idee. Un abbraccio sentito alla famiglia e ai suoi cari”. Lo scrive in un tweet il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ci ha lasciati, direttore di ‘Mondoperaio’, mio amico,socialista, un riformista nelle idee. Un abbraccio sentito alla famiglia e ai suoi cari”. Lo scrive in un tweet il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

