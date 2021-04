Funerale principe Filippo: William e Harry 'traditi' dal linguaggio del corpo (Di domenica 18 aprile 2021) Il corpo non mente mai. Neppure alla rigida educazione di casa Windsor. Nel day after il Funerale del principe Filippo i media britannici si sbizzarriscono per leggere tra le righe della reunion tra ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Ilnon mente mai. Neppure alla rigida educazione di casa Windsor. Nel day after ildeli media britannici si sbizzarriscono per leggere tra le righe della reunion tra ...

Advertising

SkyTG24 : Avanza lenta ma decisa, Elisabetta II, nel suo ingresso alla Cappella di Saint George, dice qualcosa al decano di W… - Tg3web : Nel Regno Unito, in lutto per la morte del principe Filippo a fare notizia è anche il riavvicinamento di Harry e Wi… - annaros70527446 : @RaiUno complimenti a caprarica e alla bonamici per l'ottimo servizio sul funerale del principe Filippo ,competen… - annaros70527446 : @MediasetTgcom24 complimenti a caprarica e alla bonamici per l'ottimo servizio sul funerale del principe Filippo… - luis76850023 : RT @ToniaPeluso: Il candore con cui l’inviato inglese dice a Barbara D’Urso che la stampa inglese non ha perso neanche un minuto a parlare… -