Dentista muore e lascia in eredità milionaria ai poveri. Parenti esclusi (Di domenica 18 aprile 2021) Un Dentista 91enne esclude i Parenti dalla successione dei suoi beni. La clamorosa cifra viene lasciata interamente alle persone bisognose Una storia che ha dell’incredibile e che sembra quella di una scena di un film che ha ad oggetto l’eredità di un nobile aristocratico. Con i Parenti in fila per i lasciti testamentari. Invece siamo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 18 aprile 2021) Un91enne esclude idalla successione dei suoi beni. La clamorosa cifra vieneta interamente alle persone bisognose Una storia che ha dell’incredibile e che sembra quella di una scena di un film che ha ad oggetto l’di un nobile aristocratico. Con iin fila per i lasciti testamentari. Invece siamo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LaStampa : Genova, dentista di 91 anni muore e lascia 5 milioni di euro ai poveri - MediasetTgcom24 : Genova, dentista 91enne muore e lascia in eredità 5 milioni ai poveri #genova - stefano_gatto97 : RT @LiguriaNotizie: Una dentista genovese muore a 91 anni e lascia 5 milioni in beneficenza - LiguriaNotizie : Una dentista genovese muore a 91 anni e lascia 5 milioni in beneficenza - FiorellaBangra1 : RT @LaStampa: Genova, dentista di 91 anni muore e lascia 5 milioni di euro ai poveri -