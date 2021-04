Coronavirus, i vaccini funzionano anche sul ceppo sudafricano (Di domenica 18 aprile 2021) Da Londra arriva la possibile prova dell'efficacia dei vaccini anti Covid (anche quello AstraZeneca) contro la temibile variante sudafricana. Covid, i vaccini risulterebbero efficaci anche contro la variante sudafricana su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Da Londra arriva la possibile prova dell'efficacia deianti Covid (quello AstraZeneca) contro la temibile variante sudafricana. Covid, irisulterebbero efficacicontro la variante sudafricana su Notizie.it.

Advertising

NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - sole24ore : ?? #Coronavirus, 310 nuove vittime e 15.370 nuovi casi registrati. Il tasso positività in lieve calo al 4,63% ?? Le s… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Coronavirus, contagi giù del 15% e record di vaccini. I dati che spiegano il “rischio ragionato” [di Elena D… - lorenzocasalin4 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, conto alla rovescia per le riaperture | Speranza: 'Sui vaccini accelereremo' #coronavirusitalia https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccini Coronavirus, Toti: 'Oggi la Liguria sarebbe in zona gialla, liguri bravi a rispettare le regole' ...3 [html] => Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus ...proposito " aggiunge Toti " anche oggi la Liguria ha effettuato un numero superiore di vaccini ...

Coronavirus, Toti: 'Numeri in miglioramento, Liguria da zona gialla' 'In Liguria è stato effettuato un numero superiore di vaccini rispetto all'obiettivo assegnato di 7800, cioè più di 10.500. Siamo all'88% del somministrato sul consegnato: abbiamo bisogno che arrivino le dosi per non rallentare questo ritmo". Lo ha reso ...

Consegnate 400mila dosi del vaccino Moderna Il Sole 24 ORE Covid Italia, occhi puntati sui numeri dei contagi. 356mila vaccinati in un giorno / LIVE Roma, 18 aprile 2021 - "Dal 26 aprile il Paese farà un primo fondamentale passo verso la ripartenza. Pochi giorni fa avevo parlato di riaperture con il Premier Draghi e il segnale arrivato ieri dimost ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid I casi di Covid nel mondo superano i 140 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...

...3 [html] => Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione...proposito " aggiunge Toti " anche oggi la Liguria ha effettuato un numero superiore di...'In Liguria è stato effettuato un numero superiore dirispetto all'obiettivo assegnato di 7800, cioè più di 10.500. Siamo all'88% del somministrato sul consegnato: abbiamo bisogno che arrivino le dosi per non rallentare questo ritmo". Lo ha reso ...Roma, 18 aprile 2021 - "Dal 26 aprile il Paese farà un primo fondamentale passo verso la ripartenza. Pochi giorni fa avevo parlato di riaperture con il Premier Draghi e il segnale arrivato ieri dimost ...I casi di Covid nel mondo superano i 140 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...