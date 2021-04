Champions e Scudetto: un punto che fa felice Napoli e Inter (Di domenica 18 aprile 2021) Un punto a testa, per non rompere equilibri e lasciare immutata una situazione che vede l’Inter con lo Scudetto in tasca e il Napoli con la speranza di quarto posto sempre viva. Finisce con un pareggio una gara a due volti: meglio gli uomini di Gattuso nel primo tempo, crescono e segnano quelli di Conte nella ripresa. L’Inter è a +9 dal Milan, secondo in classifica, e per l’aritmetica tricolore servono dodici punti, quattro vittorie in sette partite, senza tenere in considerazione eventuali passi falsi delle altre. Eppure, la squadra più affamata nella prima frazione di gioco sembra essere quella azzurra che controlla il gioco, subisce qualcosa (due pali colpiti dai nerazzurri nel primo tempo) e trova il gol nel modo più rocambolesco: cross di Insigne, autogol di Handanovic, ostacolato da de Vrij. Ma ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Una testa, per non rompere equilibri e lasciare immutata una situazione che vede l’con loin tasca e ilcon la speranza di quarto posto sempre viva. Finisce con un pareggio una gara a due volti: meglio gli uomini di Gattuso nel primo tempo, crescono e segnano quelli di Conte nella ripresa. L’è a +9 dal Milan, secondo in classifica, e per l’aritmetica tricolore servono dodici punti, quattro vittorie in sette partite, senza tenere in considerazione eventuali passi falsi delle altre. Eppure, la squadra più affamata nella prima frazione di gioco sembra essere quella azzurra che controlla il gioco, subisce qualcosa (due pali colpiti dai nerazzurri nel primo tempo) e trova il gol nel modo più rocambolesco: cross di Insigne, autogol di Handanovic, ostacolato da de Vrij. Ma ...

realvarriale : Pari tra @sscnapoli e @inter in una partita equilibrata. La capolista non vince dopo 11 partite ma si avvicina allo… - CristianCegagge : RT @NicolaRaiano: Immagino la sofferenza dei tifosi della Juventus nel vedere una squadra sempre sofferente, fuori dalla Champions, fuori d… - ZHUNEAOHO : se il milan va in champions rovina lo scudetto a rossi...ehehe #qsvs - LuigiBevilacq17 : RT @realvarriale: Pari tra @sscnapoli e @inter in una partita equilibrata. La capolista non vince dopo 11 partite ma si avvicina allo scude… - Mirko799 : Calendario alla mano, col cazzo che andremo in Champions, ben venga la sanzione UEFA così toglieranno pure lo scude… -