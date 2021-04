Campania “arancione”, calano i contagi e aumentano i guariti: ma altre 18 vittime (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 1700 i contagi in Campania a fronte degli oltre 17mila tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. Dei positivi odierni, 1080 sono asintomatici e 620 manifestano sintomi legati al Covid-19. L’indice di contagio scende al 9,69%, ieri era al 10,11%. Si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 1700 iina fronte degli oltre 17mila tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore. Dei positivi odierni, 1080 sono asintomatici e 620 manifestano sintomi legati al Covid-19. L’indice dio scende al 9,69%, ieri era al 10,11%. Si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tg3web : Tra i cambi-colore del lunedì c'è la Campania, che da domani torna in zona arancione dopo un mese e mezzo di restri… - AISC2016 : 19 APRILE 2021_ZONE COVID ITALIA in zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli… - Lucia_pa_74 : Finalmente da lunedì Campania in arancione. I negozi possono riaprire ed i negozi di scarpe possono togliere le vestaglie dalle vetrine - DodiciMagazine : Da lunedì prossimo 19 aprile, la #Campania passa in area arancione: riaprono tutti i negozi, compresi parrucchieri… - ChilErminia : RT @Tg3web: Tra i cambi-colore del lunedì c'è la Campania, che da domani torna in zona arancione dopo un mese e mezzo di restrizioni da fas… -