Calendario Serie A oggi: orari 18 aprile, tv, programma, streaming DAZN e Sky (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo gli anticipi di ieri, prosegue oggi – domenica 18 aprile – il programma relativo alla 31esima giornata della Serie A 2020/2021. Saranno sei gli incontri in agenda: uno alle 12.30 (Milan-Genoa), tre alle 15.00 (Atalanta-Juventus, Lazio-Benevento e Bologna-Spezia), uno alle 18.00 (Torino-Roma) ed uno alle 20.45 (il big match Napoli-Juventus). LIVE Milan-Genoa, Serie A calcio in DIRETTA: streaming in tempo reale Di seguito il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della domenica della trentunesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo gli anticipi di ieri, prosegue– domenica 18– ilrelativo alla 31esima giornata dellaA 2020/2021. Saranno sei gli incontri in agenda: uno alle 12.30 (Milan-Genoa), tre alle 15.00 (Atalanta-Juventus, Lazio-Benevento e Bologna-Spezia), uno alle 18.00 (Torino-Roma) ed uno alle 20.45 (il big match Napoli-Juventus). LIVE Milan-Genoa,A calcio in DIRETTA:in tempo reale Di seguito ildettagliato e glidi tutte le partite della domenica della trentunesima giornata dellaA 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite ...

