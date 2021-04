Benoit Paire: il tennista a cui non importa perdere (Di domenica 18 aprile 2021) Nella storia dello sport ce ne sono stati di atleti dalle storie controverse o che proprio non amavano fare quello per cui erano diventati popolari. Nel caso del tennis, si potrebbe citare Andre Agassi che è stato uno dei tennisti più forti del mondo che però non sopportava pallina e racchetta. Benoit Paire, non è certo da meno in quanto stranezze. I semifinalisti dell’ATP di Montecarlo Benoit Paire: “perdere? Non mi interessa niente” In questi giorni si sta disputando il torneo ATP “Masters 1000” di Montecarlo, nel quale si sono sfidati e si stanno sfidando, alcuni dei tennisti più forti sulla piazza. Uno di questi è Benoit Paire. Il francese, che figura alla posizione numero 35 nel ranking ATP, oltre ad essere noto per le sue giocate, è conosciuto anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 aprile 2021) Nella storia dello sport ce ne sono stati di atleti dalle storie controverse o che proprio non amavano fare quello per cui erano diventati popolari. Nel caso del tennis, si potrebbe citare Andre Agassi che è stato uno dei tennisti più forti del mondo che però non sopportava pallina e racchetta., non è certo da meno in quanto stranezze. I semifinalisti dell’ATP di Montecarlo: “? Non mi interessa niente” In questi giorni si sta disputando il torneo ATP “Masters 1000” di Montecarlo, nel quale si sono sfidati e si stanno sfidando, alcuni dei tennisti più forti sulla piazza. Uno di questi è. Il francese, che figura alla posizione numero 35 nel ranking ATP, oltre ad essere noto per le sue giocate, è conosciuto anche ...

ilgiornale : Benoit Paire è in fondo la terza via nella guerra non più strisciante tra chi sta con gli organizzatori dei tornei… - GiovaPelato : @yhiugus @MattiaGuidi26 Ahahahahahahahah confronto rivedibile. Comunque il ragazzo più educato del circuito rimane Benoit Paire - GianVand : @Alessan95540626 Djokovic versione Benoit Paire, oggi. 41 errori non forzati + 4 doppi falli. - LIRRIVERENTE3 : “Gioco perché ho preso 12mila dollari per stare in hotel e poi torno a casa, è perfetto” BENOIT PAIRE #montecarloatp - peterkama : “Gioco perché ho preso 12mila dollari per stare in hotel e poi torno a casa, è perfetto” BENOIT PAIRE #montecarloatp -

