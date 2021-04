Addestratrice di cani trovata morta annegata in un canale | ha provato a salvare i suoi cuccioli

Advertising

A indagare sull'accaduto i carabinieri di Vigevano, che ipotizzano che Polina abbia tentato di salvare uno dei suoi, forse caduto nel canale. Dei due animali non c'è traccia. Le ricerche ...Ha cercato di salvare il suo , ma non ce l'ha fatta. È stata ritrovata morta, in un di irrigazione non lontano dalla sua abitazione a ( ), in Lomellina, , 35 anni, istruttrice didi nazionalità russa che era scomparsa da casa da venerdì. Il ritrovamento del corpo è avvenuto questa mattina, alle prime luci dell'alba. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: rendi ...Da venerdì scorso non si avevano notizie di lei. Questa mattina, dopo lunghe ricerche, la tragica scoperta: Polina Kochelenko, 35enne istruttrice cinofila di origini russe, è ...Ha cercato di salvare il suo cane, ma non ce l'ha fatta. È stata ritrovata morta, in un canale di irrigazione non lontano dalla sua abitazione a Valeggio (Pavia), in Lomellina, ...