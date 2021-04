Violenza sessuale, interrogato il figlio di Beppe Grillo (Di sabato 17 aprile 2021) Prosegue il lavoro della Procura di Tempio Pausania. I pm devono decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Ciro Grillo. L'indagato e i suoi tre amici respingono le accuse: 'Non fu Violenza ma sesso ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) Prosegue il lavoro della Procura di Tempio Pausania. I pm devono decidere se chiedere il rinvio a giudizio di Ciro. L'indagato e i suoi tre amici respingono le accuse: 'Non fuma sesso ...

fattoquotidiano : Lei chiede un lavoro per il figlio e il sindaco la palpeggia: “Fatti guardare”. Ai domiciliari per concussione e vi… - amnestyitalia : L’introduzione del principio del consenso nella nostra legislazione garantirebbe il pieno accesso alla giustizia al… - LegaSalvini : ?? MILANOTODAY: 'LA VIOLENZA SESSUALE CONTRO UNA 19ENNE NEL SOTTOPASSO DELLA METROPOLITANA DI MILANO. A finire in m… - Marilen97832318 : RT @FiorellaMannoia: Questi sì spartivano anche i pacchi alimentari destinati ai poveri. E IO PENSO A MIMMO LUCANO. A QUELLO CHE HA SUBITO.… - Lapid1 : RT @gianca7871: @AlvisiConci Su questa notizia tace? -