Velletri: detenuto si dà fuoco in carcere, tratto in salvo dalla polizia penitenziaria

Nel carcere di Velletri, in provincia di Roma, un uomo attende l'uscita in cortile dei compagni di cella per l'ora d'aria, poi si avvolge in un lenzuolo in fiamme. Nella prima mattinata di giovedì 15 aprile, un detenuto di 55 anni ristretto presso il carcere di Velletri si è avvolto in un lenzuolo dandosi fuoco. A darne notizia sono i sindacalisti del Sindacato polizia penitenziaria, Carmine Olanda e Ciro Borrelli, che da sempre denunciano le difficili condizioni di vita che si vivono nei Penitenziari. Il detenuto si è dato fuoco verso le ore 9, mentre l'Agente C. B. responsabile della Sezione mandava gli altri detenuti presso il cortile passeggio, per consentire loro le ore d'aria previste dalle ...

Danneggiano il portone e occupano abusivamente una casa Ater: due uomini a giudizio trentottenne di Fiuggi, attualmente detenuto per un'altra causa nella casa circondariale di Velletri e J. S. quarantaseienne, anche lui residente nella città termale. L'udienza è stata fissata per il ...

