Sampdoria | Yoshida ammonito e diffidato | salterà il Crotone

(Di sabato 17 aprile 2021)è statocontro il Verona: erala partita contro ilLadovrà fare a meno di Mayain occasione del turno infrasettimanale di mercoledì contro il, valevole per la 32a giornata di Serie A. Il difensore giapponese, presente sulla lista dei diffidati, è statonel finale di partita con il Verona per un fallo su Kevin Lasagna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

- VERONA 3 - 1 13' Lazovic (V), 46' Jankto (S), 73' rig. Gabbiadini (S), 82' Thorsby (S)(4 - 4 - 1 - 1): Audero; Bereszynski,, Colley, Augello; Damsgaard (46' Candreva), Adrien Silva, Thorsby, Jankto (85' Tonelli); Verre (46' Keita Balde); La Gumina (46' Gabbiadini) . ...FORMAZIONI UFFICIALI- VERONA(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski,, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Yankto; Keita, Gabbiadini. All. Ranieri VERONA (3 - 4 - 2 - 1): ...I blucerchiati con un ottimo secondo tempo ribaltano il match e si portano a casa la vittoria. Keita imprendibile, Tameze flop: le pagelle per il fantacalcio La Sampdoria vince per 3-1 contro il Veron ...Sampdoria-Verona è una sfida valida per la 31ª giornata: tutto sul match del Luigi Ferraris, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. Canale tv: Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e ...