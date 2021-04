Roma, se parte Dzeko pronto il nuovo bomber: un terremoto in Serie A (Di sabato 17 aprile 2021) La nuova Roma di Tiago Pinto , giovane direttore generale portoghese e plenipotenziario dei Friedkin , sarà una società diversa dentro e fuori dal campo. Secondo Leggo, una delle priorità sarà costruire una rete di scouting 'sul modello di quella del Benfica', e con un budget ambizioso si andrà a lavorare sul mercato, indipendentemente da quale coppa i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) La nuovadi Tiago Pinto , giovane direttore generale portoghese e plenipotenziario dei Friedkin , sarà una società diversa dentro e fuori dal campo. Secondo Leggo, una delle priorità sarà costruire una rete di scouting 'sul modello di quella del Benfica', e con un budget ambizioso si andrà a lavorare sul mercato, indipendentemente da quale coppa i ...

Advertising

virginiaraggi : Questa mattina sono stata in zona Acilia, nella parte sud-ovest della città, per affiancare l’associazione ACLI Rom… - virginiaraggi : Il 17 Aprile di 77 anni fa avvenne il rastrellamento del Quadraro da parte delle truppe nazifasciste. Roma non dime… - repubblica : Partito il primo treno covid-free Roma-Milano: si sale a bordo solo con il test negativo - SAPAFER : RT @virginiaraggi: Il 17 Aprile di 77 anni fa avvenne il rastrellamento del Quadraro da parte delle truppe nazifasciste. Roma non dimentica… - ema_rigitano : @GRAB_Roma @RossellaMuroni @martabonafoni @giocaudo @virginiaraggi @CarloCalenda @nzingaretti @FranFerrante… -