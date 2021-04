Riaperture, Crisanti avverte: «L’estate è a rischio. Tra un mese i contagi aumenteranno di nuovo» (Di sabato 17 aprile 2021) «Con una situazione di contagio elevato, pensare alle Riaperture vuol dire che tra un mese avremo un aumento dei casi di Covid-19 e L’estate sarà a rischio e dovremmo richiudere». Il direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, Andrea Crisanti, boccia senza se e ma le Riaperture disposte dal governo Draghi. Come anticipato ieri dal premier Mario Draghi in conferenza stampa, il 26 aprile si comincerà con Riaperture graduali e in sicurezza. Una boccata d’ossigeno, tra gli altri, per i ristoratori e per i proprietari di palestre e piscine, messi in ginocchio dalla pandemia del Coronavirus, ma una mossa rischiosa per gli esperti. Questo non è altro che «il risultato di una mediazione tra chi è cauto e chi vuole aprire ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) «Con una situazione dio elevato, pensare allevuol dire che tra unavremo un aumento dei casi di Covid-19 esarà ae dovremmo richiudere». Il direttore di Microbiologia e virologia dell’università di Padova, Andrea, boccia senza se e ma ledisposte dal governo Draghi. Come anticipato ieri dal premier Mario Draghi in conferenza stampa, il 26 aprile si comincerà congraduali e in sicurezza. Una boccata d’ossigeno, tra gli altri, per i ristoratori e per i proprietari di palestre e piscine, messi in ginocchio dalla pandemia del Coronavirus, ma una mossasa per gli esperti. Questo non è altro che «il risultato di una mediazione tra chi è cauto e chi vuole aprire ...

