MotoGP GP Portogallo 2021 | Jorge Martin trasportato in elicottero all’ospedale di Faro

Jorge Martin è stato protagonista di una brutta caduta nella parte finale delle libere 3 del Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac è stato sbalzato dalla sua moto ed è rimasto a terra dolorante in attesa del soccorso in pista del dottor Angel Charte, il medico del Motomondiale. Le FP3 sono state sospese con bandiera rossa a 4 minuti dalla conclusione con il miglior tempo provvisorio di Fabio Quartararo su Yamaha. L'iberico è stato trasportato via in barella presso il centro medico. Fortunatamente il ragazzo è cosciente. Di seguito gli aggiornamenti. 12.20 – Jorge Martin è stato trasportato in elicottero presso l'ospedale di Faro 12.25 – Il dottor Michele Zasa ha spiegato ...

