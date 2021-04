Masters 1000 Montecarlo 2021: il montepremi e il prize money (Di sabato 17 aprile 2021) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Montecarlo 2021, evento in programma da domenica 11 a domenica 18 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono gli italiani al via di diritto nel torneo su terra rossa, il secondo ‘Mille’ stagionale dopo quello di Miami. Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Rafael Nadal e Novak Djokovic. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO Il prize money totale del torneo di Montecarlo è di 2.082.960 euro, dei quali 251.085 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre di 1000 punti del ranking maschile. Quasi il doppio del perdente in finale che, come nel caso di Sinner a Miami, si ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ile ildeldi, evento in programma da domenica 11 a domenica 18 aprile. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono gli italiani al via di diritto nel torneo su terra rossa, il secondo ‘Mille’ stagionale dopo quello di Miami. Occhi puntati anche sul ritorno in campo di Rafael Nadal e Novak Djokovic. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO Iltotale del torneo diè di 2.082.960 euro, dei quali 251.085 euro andranno di diritto al vincitore del torneo, il quale potrà usufruire inoltre dipunti del ranking maschile. Quasi il doppio del perdente in finale che, come nel caso di Sinner a Miami, si ...

