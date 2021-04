LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche. Tra 20 minuti si parte (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 13.30 Si accendono i motori dei protagonisti che devono passare dalla Q1 per accedere alla seconda sessione. I primi 4 passano alla fase decisiva della qualifica. 13.28 Il sole splende a Portimao, circuito che lo scorso anno ha chiuso la stagione 2020 13.26 I tempi dei 14 piloti che sono DIRETTAmente già presenti in Q2. 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.450 6 1’50.014 9 1’48.214 15 2 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’49.538 10 1’48.266 13 0.052 0.052 3 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.042 3 1’48.321 15 0.107 0.055 4 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.369 4 0.120 0.013 1’50.309 3 1’48.334 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 EDEL GP DELDI MOTOGP 13.30 Si accendono i motori dei protagonisti che devono passare dalla Q1 per accedere alla seconda sessione. I primi 4 passano alla fase decisiva della qualifica. 13.28 Il sole splende a Portimao, circuito che lo scorso anno ha chiuso la stagione 2020 13.26 I tempi dei 14 piloti che sonomente già presenti in Q2. 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’58.450 6 1’50.014 9 1’48.214 15 2 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing GresiniHONDA 1’49.538 10 1’48.266 13 0.052 0.052 3 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’50.042 3 1’48.321 15 0.107 0.055 4 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’59.369 4 0.120 0.013 1’50.309 3 1’48.334 ...

