LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: alle 11.00 si scende in pista per le FP3, Ferrari vuole conferme (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 10.40 Questa invece è la classifica del Mondiale costruttori dopo la prima gara in Bahrain: 1 MERCEDES 41 2 RED BULL RACING HONDA 28 3 MCLAREN MERCEDES 184 Ferrari 12 5 ALPHATAURI HONDA 2 6 ASTON MARTIN MERCEDES 1 7 ALFA ROMEO RACING Ferrari 0 8 ALPINE RENAULT 0 9 WILLIAMS MERCEDES 0 10 HAAS Ferrari 0 10.37 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti: 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 25 2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 18 3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 16 4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 12 5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 106 Charles Leclerc MON Ferrari 8 7 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 68 Carlos Sainz ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 10.40 Questa invece è la classifica del Mondiale costruttori dopo la prima gara in Bahrain: 1 MERCEDES 41 2 RED BULL RACING HONDA 28 3 MCLAREN MERCEDES 18412 5 ALPHATAURI HONDA 2 6 ASTON MARTIN MERCEDES 1 7 ALFA ROMEO RACING0 8 ALPINE RENAULT 0 9 WILLIAMS MERCEDES 0 10 HAAS0 10.37 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti: 1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 25 2 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 18 3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 16 4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 12 5 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 106 Charles Leclerc MON8 7 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 68 Carlos Sainz ...

SkySportF1 : ?? 1-2 Mercedes dopo la simulazione di qualifica (?? -30' #FP2) ? Verstappen frenato da problemi tecnici Il LIVE ?… - rtl1025 : ?? “Abbiamo dovuto aspettare 14 anni per tornare sulla pista di #Imola. Tifare per lo sport in questo momento signif… - zazoomblog : LIVE F1 GP Imola in DIRETTA: alle 11.00 si scende in pista per le FP3 Ferrari vuole conferme - #Imola #DIRETTA: #1… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ???? A Imola è il giorno delle qualifiche: tutti gli aggiornamenti LIVE #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SebFerrari27 : RT @SkySportF1: ???? A Imola è il giorno delle qualifiche: tutti gli aggiornamenti LIVE #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -