L’Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock (Di sabato 17 aprile 2021) Uno scudetto da vincere e una situazione societaria da chiarire. Settimane importanti aspettano L’Inter, in campo e fuori. Da una parte Lukaku e compagni vanno a caccia dei 13 punti che dividono la squadra di Conte dal matematico successo in campionato, dall’altro Zhang e la società stanno lavorando per superare le difficoltà degli ultimi mesi. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 17 aprile 2021) Uno scudetto da vincere e una situazioneetaria da chiarire. Settimane importanti aspettano, in campo e fuori. Da una parte Lukaku e compagni vanno a caccia dei 13 punti che dividono la squadra di Conte dal matematico successo in campionato, dall’altro Zhang e laetà stanno lavorando per superare le difficoltà degli ultimi mesi. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie L’Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock: Uno scudetto da vincere e una situa… - cri874 : @fcin1908it Ma come l'ha fatto il gol contro il Cagliari? Ma secondo me cassano non guarda nemmeno le partite ma s… - Pappss3 : @Roberto23186246 @Gazzetta_it @Inter Tutte le squadre perché? L'inter ha una delle rose più vecchie, è stata costru… - PSG24hours : RT @OnorioFerraro: ???? L'#Inter guarda allo stallo del #Psg e si inserisce per #Florenzi. Così la Gazzetta. Un esterno che farebbe comodo a… - AslanNerazzurro : @mirkonicolino Ma guarda che chi chiedeva l’esonero è sempre stata una minoranza. Conte è innegabilmente un allenat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter guarda L'Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock Calcio e Finanza