Letta ci crede, "Pd è vivo". E avvia cantiere per "centrosinistra che dialoga con M5s" (Di sabato 17 aprile 2021) Si è corso il rischio di "buttare via" tutto ma il dibattito nei circoli dimostra che il Pd "è vivo". Enrico Letta tiene la sua prima assemblea da segretario del partito e ribadisce la strada indicata un mese fa, il giorno dell'insediamento. "Non mi sono pentito - assicura - sono sempre più convinto di questa straordinaria impresa collettiva". Il suo "nuovo Pd", ripete, dovrà tenere insieme diritti e impegno su lavoro ed economia, le due cose non si escludono affatto. E, per vincere le prossime elezioni, dovrà lavorare alla costruzione di un "nuovo centrosinistra che dialoghi con M5s".Il tema dei diritti è cruciale, per il segretario, non ha senso separare questo argomento dall'impegno sulle questioni economiche: "C'è chi dice che occuparsi di diritti mentre c'è la pandemia non è il momento migliore. Esco da questo mese fermamente ...

