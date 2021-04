La storia di Sainey in un documentario

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) Un docufilm che racconta ladi” Un giorno la notte” realizzato dai registi Michele Aiello e Michele Cattani sarà in uscita martedì 27 aprile sulle piattaforme: partecipa.zalab.org e su MioCinema.com. Per il primo giorno sarà disponibile la versione audio, con la voce di Daniele Pennacchi in forma gratuita. Ilè prodotto da Zalab Film Srl con il contributo di Regione Veneto – Por Fesr Veneto 2014-2020 e il sostegno della Regione Emilia Romagna. Dal 28 aprile si potrà noleggiare in streaming sulle due piattaforme con o senza audio descrizione.Fatty, nativo del Gambia, un paese dell’Africa subsahariana, ha fatto un lungo viaggio per arrivare in Italia e scoprire quale malattia gli impedisce di vedere. Purtroppo il giovane ha scoperto che è una condizione irreversibile la sua, la ...