Euro 2020, Vezzali sull’Olimpico aperto: «Ora Mancini dimostri quanto vale il nostro calcio» (Di sabato 17 aprile 2021) valentina Vezzali ha parlato della decisione di riaprire l’Olimpico in vista di Euro 2020 valentina Vezzali, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato a Rai Sport – nel corso di “Dribbling” – della grande decisione di aprire l’Olimpico in occasione delle quattro gare romane di Euro2020. «Per l’Europeo a Roma abbiamo lavorato di squadra. Sarà un’occasione importante per la ripartenza. Roberto Mancini? Ci siamo sentiti. Io ho fatto la mia parte, ora tocca a lui dimostrare quanto vale il nostro calcio. Avere la possibilità di disputare un Campionato Europeo, quattro partite di Campionato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021)ntinaha parlato della decisione di riaprire l’Olimpico in vista dintina, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato a Rai Sport – nel corso di “Dribbling” – della grande decisione di aprire l’Olimpico in occasione delle quattro gare romane di. «Per l’peo a Roma abbiamo lavorato di squadra. Sarà un’occasione importante per la ripartenza. Roberto? Ci siamo sentiti. Io ho fatto la mia parte, ora tocca a lui dimostrareil. Avere la possibilità di disputare un Campionatopeo, quattro partite di Campionato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Antitrust ha comminato una sanzione di un milione di euro a Poltronesofà. Secondo l'Autorità, nel 2020, la societ… - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IL GOVERNO DÀ L'OK A 25% TIFOSI PER EUROPEO A ROMA Lettera inviata dal sottosegretario Vezzali… - gicrobu : RT @BarillariDav: #disarmo 2,14 miliardi di euro le risorse assegnate alla sanità. 11 miliardi di euro invece i soldi spesi fra il 2020 e i… - GiovannaSandr16 : RT @CCFCattaneo: Il debito pubblico è un problema inventato dal nulla con la sua conversione in euro - CCFCattaneo : RT @CCFCattaneo: Il debito pubblico è un problema inventato dal nulla con la sua conversione in euro -