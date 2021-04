Cosa si aspettano gli Stati Uniti dall’Italia di Draghi Parla Damon Wilson

Leggi su formiche

(Di sabato 17 aprile 2021)risponde al telefono da Washington. Alcuni giorni fa l’Atlantic Council, uno dei più importanti think tank deglidi cui è vicepresidente esecutivo, ha ospitato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in occasione della visita di quest’ultimo nella capitale americana per festeggiare i 160 anni delle relazioni diplomatici tra i due Paesi. “È stata l’occasione per mettere in luce l’opportunità che abbiamo di rilanciare il rapporto tra Italia e”, spiegaa Formiche.net sottolineando i “positivi scambi” tra il capo della diplomazia italiana e l’omologo statunitense Antony Blinken, a Bruxelles prima e a Washington dopo. In occasione dell’evento di cui è stato ospite il ministro Di Maio, organizzato dall’Atlantic Council assieme ...