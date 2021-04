Coronavirus, oggi nel Lazio 1.378 nuovi casi. Salgono le terapie intensive, diminuiscono i positivi. I dati delle Asl (Di sabato 17 aprile 2021) Su oltre 15.000 tamponi e oltre 18.000 antigenici (per un totale di oltre 33.000 test) nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.378 nuovi casi positivi (-96 rispetto a ieri). 25 i pazienti deceduti e 1.538 quelli guariti. “diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700? – ha dichiarato l’assessore D’Amato. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca per Under 60 nel Lazio: l’Aifa autorizza la vaccinazione per i volontari, prenotazioni da giugno Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Su oltre 15.000 tamponi e oltre 18.000 antigenici (per un totale di oltre 33.000 test) nelnelle ultime 24 ore si sono registrati 1.378(-96 rispetto a ieri). 25 i pazienti deceduti e 1.538 quelli guariti. “, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le. Il rapporto trae tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. Ia Roma città sono a quota 700? – ha dichiarato l’assessore D’Amato. Leggi anche: Vaccino AstraZeneca per Under 60 nel: l’Aifa autorizza la vaccinazione per i volontari, prenotazioni da giugnonel: la situazione nelle ...

Open_gol : «Dobbiamo essere realisti. I dati di oggi raccontano di un miglioramento e questo fa ben sperare. Ma riaprire così… - reportrai3 : Oggi la Russia sta vivendo una grande contraddizione: ha il suo vaccino ma non sembra avere alcuna fretta di vaccin… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - infoitinterno : Coronavirus, 472 nuovi casi oggi in Calabria: 51 i positivi nel Crotonese - infoitinterno : Coronavirus, oggi in Calabria record di guariti e boom di dimissioni dai reparti: iniziano a svuotarsi gli ospedali… -