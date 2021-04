Coronavirus in Toscana: altri 20 morti, oggi 17 aprile 2021. E 1.150 positivi (215mila in totale) (Di sabato 17 aprile 2021) altri 20 morti per Coronavirus, oggi 17 aprile 2021, in Toscana. Venti: esattamente come ieri. E' una strage infinita che miete gli anziani. Stavolta sono deceduti 12 uomini e 8 donne, sempre con età media di 80 anni. Mentre sono 1.150 i nuovi contagiati (1.127 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico) con età media di 43 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 17 aprile 2021)20per17, in. Venti: esattamente come ieri. E' una strage infinita che miete gli anziani. Stavolta sono deceduti 12 uomini e 8 donne, sempre con età media di 80 anni. Mentre sono 1.150 i nuovi contagiati (1.127 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico) con età media di 43 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

