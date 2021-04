"Come ti muovi fai danni". Striscia la notizia "intercetta" Speranza e Draghi, il brutale colloquio riservato | Video (Di sabato 17 aprile 2021) La telefonata privata tra Mario Draghi e Roberto Speranza, in onda su Striscia la notizia, a poche ore dalla conferenza stampa in cui il premier, affiancato dal suo bistrattato e criticatissimo ministro della Salute hanno annunciato le riaperture graduali dal 26 aprile. "Presidente Draghi, era solo per saper se dopo la mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia resterò al mio posto o no", chiede un allarmato Speranza. "Certo, lei non si deve muovere - è la stringata e ferale risposta del presidente del Consiglio - perché Come si muove fa danni". "È vero!", esulta Speranza, accogliendo con immotivato entusiasmo la badilata infertagli tra capo e collo. Si scherza, ovviamente, perché il colloquio immaginario ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) La telefonata privata tra Marioe Roberto, in onda sula, a poche ore dalla conferenza stampa in cui il premier, affiancato dal suo bistrattato e criticatissimo ministro della Salute hanno annunciato le riaperture graduali dal 26 aprile. "Presidente, era solo per saper se dopo la mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia resterò al mio posto o no", chiede un allarmato. "Certo, lei non si deve muovere - è la stringata e ferale risposta del presidente del Consiglio - perchési muove fa". "È vero!", esulta, accogliendo con immotivato entusiasmo la badilata infertagli tra capo e collo. Si scherza, ovviamente, perché ilimmaginario ...

Ultime Notizie dalla rete : Come muovi Stress e angoscia da Covid Anche i potenti crollano E un contesto inedito, dove come ti muovi sbagli. C'è da capirlo. Non un minuto di più, via anche dai social: "Non voglio autodistruggermi", spiega". È rimasto finora al suo posto il nostro Roberto ...

Echo Show 10, gli schermi smart di Amazon si trasformano in robot ... ruota lo schermo seguendoti con il suo sguardo mentre ti muovi per la stanza. Avesse le ruote lo ...di due tweeter per alti e medi e un woofer per i bassi che si adattano all'ambiente circostante come ...

Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: il ritorno della zona gialla e il "pass" per muoversi anche tra quelle di colore diverso Coronavirus e riaperture. Dal 26 aprile ci sarà il ripristino delle zone gialle, così come deciso dalla cabina di regia, e il governo ha delineato una road map di progressive riaperture in Italia a pa ...

Passaporto vaccinale per gli spostamenti tra regioni di colore diverso: cos'è e come funziona Il ritorno alla normalità è l’obiettivo. Il traguardo da raggiungere. Come arrivare alla meta nel più breve tempo possibile è oggetto di ...

