Cittadella di misura sul Chievo Verona | la partita vista da noi

(Di sabato 17 aprile 2021) Recuperi: 0' e 4' Foto Maurilio Boldrini (Ac) (Visited 1 times, 7 visits today) Notizie Simili: Nbvtravolgente, Padova liquidata in tre set… Segno X frae ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella misura

Ilvince dicontro il Chievo Verona grazie alla marcatura di Gargiulo nel secondo tempo. Gli uomini di Venturato tornano alla vittoria e sorpassano i clivensi in classifica. I ...Nella 34esima giornata di serie B ilsi impone disul Chievo Verona. Il Chievo Verona esce sconfitto dallo scontro in chiave playoff con il. Dopo la bella e meritata vittoria con il Pisa, nella 34esima ...Nella 34esima giornata di serie B il Cittadella si impone di misura sul Chievo Verona con una rete all'82esimo di Gargiulo ...Le pagelle di Cittadella-Chievo 1-0: i voti e il tabellino del match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 ...