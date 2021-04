Calcio, Serie A 2021: fondamentale vittoria del Cagliari sul Parma nella corsa salvezza (Di sabato 17 aprile 2021) I quattro anticipi odierni della 31ma giornata della Serie A 2021 di Calcio molto dicono in chive salvezza: le sconfitte di Parma e Crotone suonano qui come una condanna definitiva alla retrocessione, mentre il Cagliari conquista tre punti pesantissimi nello scontro diretto con gli emiliani e rilancia le proprie ambizioni di permanenza nella massima Serie. Nei match delle ore 15.00 la Sampdoria batte 3-1 l’Hellas Verona e si porta a -2 dal nono posto, occupato proprio dagli scaligeri, mentre l’Udinese passa per 1-2 in casa del Crotone, firmando quella che pare essere la condanna definitiva per i pitagorici, ed incamerando tre punti quasi definitivi per la propria salvezza. Alle ore 18.00 il Sassuolo batte per 3-1 ed inguaia la ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) I quattro anticipi odierni della 31ma giornata delladimolto dicono in chive: le sconfitte die Crotone suonano qui come una condanna definitiva alla retrocessione, mentre ilconquista tre punti pesantissimi nello scontro diretto con gli emiliani e rilancia le proprie ambizioni di permanenzamassima. Nei match delle ore 15.00 la Sampdoria batte 3-1 l’Hellas Verona e si porta a -2 dal nono posto, occupato proprio dagli scaligeri, mentre l’Udinese passa per 1-2 in casa del Crotone, firmando quella che pare essere la condanna definitiva per i pitagorici, ed incamerando tre punti quasi definitivi per la propria. Alle ore 18.00 il Sassuolo batte per 3-1 ed inguaia la ...

