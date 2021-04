Ballardini: “Servirà attenzione per non incappare in brutte figure. Ibrahimovic? La sua assenza pesa poco per il Milan” (Di sabato 17 aprile 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan. Queste le parole del tecnico del ‘Grifone’: “Il Milan lo affronti se stai bene, da squadra, e se fai una grande partita. Se non sei al meglio, se non sei attento e concentrato rischi di fare una brutta figura”. Sull’assenza di Ibrahimovic: “La sua assenza non è un forte handicap per il Milan. Nella scorsa stagione, prima del lockdown, era tutta un’altra storia: sembrava dovessero cambiare tutti, non ne azzeccavano una… E invece quando il campionato è ripreso il Milan ha fatto risultati straordinari. Ibrahimovic è un giocatore talmente importante che anche se non c’è si fa sentire e il Milan è un altro ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Davide, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il. Queste le parole del tecnico del ‘Grifone’: “Illo affronti se stai bene, da squadra, e se fai una grande partita. Se non sei al meglio, se non sei attento e concentrato rischi di fare una brutta figura”. Sull’di: “La suanon è un forte handicap per il. Nella scorsa stagione, prima del lockdown, era tutta un’altra storia: sembrava dovessero cambiare tutti, non ne azzeccavano una… E invece quando il campionato è ripreso ilha fatto risultati straordinari.è un giocatore talmente importante che anche se non c’è si fa sentire e ilè un altro ...

