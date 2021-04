Ascolti tv giovedì 15 aprile | vince Rai Uno con oltre 4 milioni di spettatori | cala l’Isola

(Di sabato 17 aprile 2021) Ecco glitv della serata di15: i dati auditel rivelano che la serata laUn passo dal cielo 6 – I guardiani condi tele152021di italiani sono stati incollati alla televisione per seguire gli interessanti programmi andati in onda. Su Rai L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì

...Giornalettismo ufficializza ancora una volta la sua partecipazione al programma condotto da Ilary Blasi il lunedì e ilsera su Canale 5. Ignazio Moser sarà in grado di risollevare gli...continua a leggere dopo la pubblicità Glidelle prime quattro puntate di Doc " Nelle tue mani sono entusiasmanti. La puntata di esordio in onda in prima tv assoluta26 marzo 2020 ...