"Alexei Navalny sta morendo" l'annuncio del portavoce

(Di sabato 17 aprile 2021)sta. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni", così ha scritto su Twitter Kira Yarmish ,dell' oppositore di Vladimir Putin in carcere in Russia. Malato e in ...

sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni", così ha scritto su Twitter Kira Yarmish , portavoce dell' oppositore di Vladimir Putin in carcere in Russia. Malato e in ...rischia l'arresto cardiaco e problemi gravi della funzione renale "in ogni momento" dato che ha una concentrazione eccessiva di potassio nel sangue (7,1 millimoli per litro, quando la ...«La gente di solito evita la parola "morire". Ma ora Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni». Lo ha scritto su Twitter Kira Yarmish, ...«La gente di solito evita la parola "morire". Ma ora Alexey sta morendo. Nelle sue condizioni, è una questione di giorni». Lo ...