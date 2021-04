Vaccinare serve! In Israele basta mascherine all'aperto da domenica (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Paese più vaccinato al mondo prova a tornare alla normalità. A partire da domenica gli israeliani non dovranno più indossare la mascherina all'aperto, grazie ai buoni risultati della vaccinazione ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Paese più vaccinato al mondo prova a tornare alla normalità. A partire dagli israeliani non dovranno più indossare la mascherina all', grazie ai buoni risultati della vaccinazione ...

Antonella Viola a Piazzapulita: 'Quest'anno all'aperto staremo senza mascherina' 'Perché questo accada nei locali al chiuso serve che ci sia il 60 - 70% di persone vaccinate', ha ... 'Avremmo dovuto vaccinare prima le persone fragili', ha poi spiegato Antonella Viola a Piazzapulita. ...

Vaccino Pfizer: probabilmente serviranno una terza dose e un richiamo annual Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla: saranno necessari per mantenere la protezione contro il virus mentre questo si evolve ...

'Vaccini adenovirus non serviranno'/ Abrignani (Cts) 'Non adatti per richiami futuri' Bisogna continuare a usare i vaccini anti Covid di AstraZeneca e Johnson & Johnson, ma in futuro non li useremo più. Lo spiega l’immunologo Sergio Abrignani, ordinario di Patologia all’università di M ...

